Bologna-Juventus, ci sarà Dusan Vlahovic? La decisione finale

AFP via Getty Images



Bologna-Juventus, come sta Dusan Vlahovic?

Bologna-Juventus, ci sarà Dusan Vlahovic?

La Juventus sta preparando alla Continassa la sfida di domani sera contro il Bologna. Una sfida difficile che rappresenterà uno snodo chiave in ottica quarto posto che, come noto significa pass per la prossima Champions League ed obiettivo chiaro stagionale della Juventus di Igor Tudor.Nel corso della sfida contro il Monza Dusan Vlahovic aveva dovuto lasciare il campo anzitempo per un problema di natura muscolare. Sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra aveva detto il verdetto dal JMedical ma la speranza era che almeno in panchina per il Bologna potesse andare.Il tecnico della Juventus Igor Tudor oggi intervenuto in conferenza stampa ha svelato di aver sperato di avere il centravanti serbo almeno in panchina. Tuttavia nel corso dell'allenamento di oggi non si è sentito al 100% e di conseguenza domani non sarà della partita.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui