Bologna-Juventus, chi sostituisce Kelly

Getty Images

In vista della trasferta contro il Bologna, Igor Tudor dovrà fare a meno di Lloyd Kelly, fermato da un infortunio. Per sostituirlo, il tecnico croato sembra orientato a puntare su Nicolò Savona, difensore classe 2003, già stabilmente aggregato alla prima squadra bianconera dall'inizio della stagione.Savona rappresenta una soluzione naturale per completare il trio difensivo grazie alla sua esperienza maturata nella Juventus Next Gen, dove ha spesso giocato nel ruolo di braccetto nella difesa a tre. Le sue caratteristiche – buona lettura del gioco, aggressività nei contrasti e personalità – lo rendono un’opzione credibile e affidabile per affiancare Renato Veiga e Kalulu nella linea arretrata.

Finora, Savona ha avuto modo di inserirsi con discreta continuità nelle rotazioni difensive, e la gara del Dall’Ara potrebbe offrirgli un’occasione importante per mettersi ulteriormente in mostra. Tudor apprezza la sua crescita e la capacità di adattarsi con intelligenza tattica alle richieste del nuovo modulo.La Juventus, anche in questa fase cruciale del campionato, continua a dare fiducia ai propri giovani: Savona è pronto a rispondere, con personalità e ambizione.