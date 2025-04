Verso Bologna-Juventus: chi ha più chance di recuperare tra Vlahovic, Gatti e Koopmeiners

Inizia per launa settimana cruciale per il presente e soprattutto il futuro; domenica i bianconeri andranno aa giocarsi faccia a faccia la qualificazione in Champions e potranno farlo stando avanti in classifica visto il pareggio odierno della squadra di Vincenzo Italiano , che si è fermata con l'Udinese. Sarà a prescindere una gara che può davvero decidere il raggiungimento o meno dell'obiettivo più importante e la Juventus la preparerà con molti rebus e punti di domanda legati soprattutto agli assenti, alcuni sicuri, altri in forte dubbio.

Bologna-Juventus, chi recupera Tudor

Gatti ci sarà contro il Bologna?

Le condizioni di Koopmeiners e Vlahovic

Contro il Monza Igor Tudor non ha potuto contare su: alla lista degli indisponibili si aggiungeranno contro il Bologna Lloyd Kelly, che si è infortunato, Kenan Yildiz, squalificato dopo l'espulsione. Brutte notizie quindi per la Juventus che rischia di affrontare una delle partite della stagione senza molti big e in piena emergenza difensiva. Ma chi ha chance di recuperare di quelli che già erano ai box?Proprio nelle ultime ore ci sono state le parole di Gatti sulle sue condizioni: "C’è questa frattura, sto cercando di rientrare prima possibile. Martedì dovrei riprendere a correre, ma vediamo". Da domani quindi il difensore italiano può iniziare il lavoro sul campo dopo l'infortunio. Alla Continassa faranno il possibile per averlo a disposizione domenica ma le chance rimangono poche. Molto più probabile il rientro nello scontro diretto successivo contro la Lazio.Diverso il discorso per Vlahovic e Koopmeiners; l'attaccante serbo ha accusato un sovraccarico muscolare dopo la gara con il Parma mentre l'ex Atalanta convive con il problema al tendine dalla gara contro il Lecce, l'ultima che lo ha visto in campo. "Valutiamo in settimana, non una cosa grave ma vediamo giorno dopo giorno che succede" il commento di Tudor dopo Juve-Monza sulle condizioni di Vlahovic mentre su Koopmeiners: "ha un'infiammazione importante".soprattutto per quanto riguarda Koopmeiners che deve gestire questo problema. Nei prossimi giorni si capiranno meglio gli scenari per i due giocatori e di conseguenza anche il lavoro che Tudor farà verso il grande appuntamento al Dall'Ara.