Bologna-Juventus: c'è Mancini sugli spalti, è un indizio sul futuro? Cosa sappiamo

AFP via Getty Images

Presenza d’eccezione allo stadio Renatoper il match tra: Roberto Mancini, ex commissario tecnico dell’Arabia Saudita ed ex CT della Nazionale italiana, recentemente avvicinato anche alla panchina bianconera prima della scelta di Tudor, assiste alla gara dagli spalti. Un ritorno che non è passato inosservato, considerato il passato rossoblù e anche la sua attenzione costante verso i talenti italiani, pure a distanza.La sua presenza potrebbe essere legata all’interesse per diversi giovani in campo, in attesa di una chiamata importante per il futuro. Potrebbe essere di colore bianconero? Chissà. Anche il suo, tra i nomi che hanno attirato l’attenzione internazionale per qualità e continuità. Mancini, che sta costruendo una nuova parte della carriera post Arabia Saudita, potrebbe essere in cerca di ispirazione o semplicemente godersi una sfida di alto livello in Serie A.

Il pubblico del Dall’Ara ha accolto calorosamente il tecnico jesino, che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente del calcio italiano, culminato con l’Europeo vinto nel 2021.