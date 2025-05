Bologna-Juventus è lo specchio della stagione di Cambiaso

A Bologna c'è stata una partita complicata sotto tanti fronti, ma la Juventus non ha compromesso il suo cammino verso la Champions League. I bianconeri rimangono al quarto posto, ma la difficoltà di questa gara può solo alimentare un dubbio: questa squadra merita davvero di andare in Champions? Il pareggio del Dall'Ara si legge tra le righe di tanti protagonisti, ognuno in un modo diverso. C'è Thuram, che trova il quarto goal in campionato con un'altra prestazione importante. C'è Kolo Muani, che non riesce a dare continuità alla rete col Monza e, al contrario, non trova nemmeno un tiro in porta per 87 minuti

Bologna-Juventus, la partita di Cambiaso

E poi c'è, che aveva cominciato la sua personale sfida al Bologna già nel pre partita, con le dichiarazioni a DAZN che hanno sintetizzato il suo momento, ma non solo."La seconda parte di stagione non è stata all'altezza, sono il primo responsabile e il primo a saperlo. Cercherò di metterci tutta la volontà, come sempre ho fatto, mi sento sempre meglio e fisicamente sono contento di essere tornato a stare bene e oggi proverò ad aiutare la squadra come sempre". Cambiaso ha esordito così nel pre partita: le sue parole mostrano, quella di chi conosce il proprio percorso, soprattutto in una stagione ricca di sfumature.E Bologna-Juventus è stata proprio questo per il terzino classe 2000. La maturità di un giocatore che conosce il suo momento e il confronto con il suo passato, e poi la risposta sul campo. Perché Cambiaso ha offerto una bella prova soprattutto nel primo tempo, decisivo sul goal di Thuram e pericoloso in diverse occasioni. E poi? E poi si perde, cala fisicamente - come tutta la squadra -Ciliegina, decisamente amara su una torta ancora da concludere,che lo costringe al cambio: il primo stop stagionale era arrivato sempre contro i rossoblù all'andata, e aveva dato inizio al tormento del problema alla caviglia.Cambiaso sa di poter e voler dare di più, come ha dichiarato e dimostrato, almeno per una parte del match che ha tante somiglianze con la sua parabola.





