Juventus, in attacco è ancora buio pesto, e a Bologna pesa di più

Che non fosse una partita semplice, lo si sapeva.Eppure la Juventus non è arrivata a Bologna per cercare un pareggio, e l'allenatore ha detto anche questo. I bianconeri sono scesi in campo consapevoli di dover indubbiamente alzare l'asticella per affrontare una delle squadre più in forma dell'intera Serie A, e per alcuni tratti l'hanno fatto.Il vantaggio dopo appena 9 minuti ha permesso alla partita di svoltare verso una direzione precisa. Ma in questa stagione,La risposta è semplice. E si è ripetuta nel secondo tempo, quando i bianconeri hanno pagato un calo fisico e un errore pesante sotto porta di Alberto Costa, sul quale è però necessaria una riflessione: si è davvero pareggiato per questo?

Bologna-Juventus e le difficoltà dell'attacco

La sensazione, ripensando ai numeri e alla gara nel suo aspetto completo, è un'altra: la Juventus non riesce a rispondere a se stessa, e dopo che va in vantaggio fatica a rimanere in partita. Con un altro scoglio, che non è neanche un dettaglio:Se si pensa all'occasione di Alberto Costa come la più pulita e nitida, è comprensibile: in partita capitano pochi palloni così, e l'errore pesa, non c'è dubbio. Ma, come abbiamo anticipato, non può essere l'unico sotto la lente d'ingrandimento delle difficoltà, anzi. Perché la gara di, che aveva ancora una volta la chance della continuità, ha già sbiadito le tracce del goal segnato al Monza.Il francese è rimasto isolato, certificando le difficoltà della Juve ad arrivare in modo convincente in avanti. Dall'altro lato, però,sono più di un semplice dato: sono quasi una sentenza, che apre a tante riflessioni che vanno ben oltre gli errori più facili da notare. In questo caso, infatti, la mancanza di pericolosità fa rumore, perché non è la prima volta che accade, ma a Bologna pesa di più. Perché la squadra di Italiano ha recuperato, e un goal di distanza è una coperta fin troppo corta per pensare di superare il vento rossoblù.





