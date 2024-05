Dopo il flop di Fabio Maresca nella finale di Coppa Italia , sarà Giovannia dirigere il prossimo match della, ovvero quello contro ilin programma lunedì sera alle 20.45. Come assistenti dell'arbitro sono stati scelti Marco Bresmes e Francesca Di Monte, mentre il Quarto uomo sarà Daniele Minelli. Al, invece, ci saranno Francesco Meraviglia e Massimiliano Irrati. La partita sarà valida per la penultima giornata del campionato di Serie A, che per i bianconeri si chiuderà in casa il fine settimana successivo.