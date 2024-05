Non riesco a capire cosa succeda alla Juventus dopo 77 minuti di apnea. Orgoglio e dignità non ci sono stati. Poi fino alla fine, sì, ma se non hai voglia non giocare a questo punto.



La squadra è entrata in campo deconcentrata, senza voglia, fallosissima. Ma alla società arrivare terzo o quarto cambia qualcosa, almeno a livello economico. Non si entra in campo così. Capisco gli obiettivi centrati, ma non si può.



Sempre Chiesa, però, che riattiva la Juventus. Chissà cosa scatta poi ai bianconeri e arrivano le reti. E il pareggio quantomeno rovina la festa rossoblù.