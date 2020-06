BOLOGNA-JUVE 0-2

MARCATORI: 23’ rig. Ronaldo (J), 46’ Dybala (J)



Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Soriano (75’ Dominguez), Medel (82’ Poli), Svanberg (57’ Palacio); Orsolini (82’ Juwara), Sansone (82’ Cangiano); Barrow. A disp. Da Costa, Sarr, Baldursson, Bonini, Corbo, Krejci, Mbaye, Poli. All Mihajlovic.



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio (65’ Danilo); Bentancur, Pjanic (70’ Ramsey), Rabiot (70’ Matuidi); Bernardeschi, Dybala (79’ Douglas Costa), Ronaldo. All. Sarri. A disp. Buffon, Pinsoglio, Douglas Costa, Muratore, Olivieri, Rugani, Vrioni, Zanimacchia. All. Sarri.

ARBITRO: Rocchi di Firenze

VAR: Chiffi



AMMONITI: 35’ Soriano (B), 65’ De Sciglio (J), 69’ Bentancur (J), 82’ Danilo (J)

ESPULSO: 91’ Danilo