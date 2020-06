La Juventus ritrova il campionato e sul suo cammino ci sarà subito il Bologna. Trasferta ad alto rischio per i bianconeri, che devono preservare il primo posto in classifica e confermare che gli appannamenti visti in Coppa Italia siano stati solamente passeggeri. Trasferta delicata, a Bologna, anche se il conto dei precedenti non dovrebbe preoccupare troppo la squadra allenata da Maurizio Sarri. Infatti, nelle 72 partite di Serie A giocate in Emilia, la Juventus ha vinto nella maggioranza dei casi: si contano 31 vittorie, 23 pareggi e 18 sconfitte. L'ultimo incontro, nel febbraio 2019, è finito 1 a 0 per la Juve, grazie alla rete di Paulo Dybala (nel video, gli highlights della sfida).