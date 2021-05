Dal sito ufficiale della Juventus: "SCONTRI DIRETTI - La Juventus ha vinto tutte le ultime nove sfide di Serie A contro il Bologna: è la sua miglior striscia di successi consecutivi in corso considerando le squadre attualmente nella competizione. È, inoltre, la squadra che più volte ha battuto il Bologna in Serie A: 76 successi bianconeri, 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù. RECORD - La Juventus giocherà contro il Bologna la gara numero 342 da detentrice del titolo di Serie A, chiudendo la serie più lunga di incontri consecutivi disputati da una squadra che ha vinto il precedente torneo di Serie A. OCCHIO AL FINALE - Nessuna squadra ha segnato più reti dei bianconeri nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco nella Serie A in corso (19, come l’Inter). Dall’altra parte, il Bologna è la formazione che ha subito meno gol in questo intervallo temporale (quattro). FEDE - Federico Chiesa ha realizzato la sua unica tripletta in Serie A proprio nella sua ultima presenza contro il Bologna, lo scorso luglio con la Fiorentina. In generale, i rossoblù sono la vittima preferita del classe ’97 nel massimo campionato (cinque gol). CR7 - Cristiano Ronaldo (a quota 29 reti) può diventare il terzo giocatore capace di segnare almeno 30 gol in due diverse stagioni in tutta la storia della Serie A (dopo i 31 del 2019/20). Prima di lui ci sono riusciti solo Gunnar Nordahl e Stefano Nyers (entrambi nel 1949/50 e nel 1950/51)."