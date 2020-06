Juve in vantaggio 2-0 sul Bologna al termine del primo tempo al Dall'Ara di Bologna. Decisivo, per ora, un calcio di rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al 23' per fallo di Deswil su Matthijs de Ligt. C'è voluto, però, l'intervento del VAR per vedere la trattenuta del difensore rossoblu su quello olandese della Juventus. Rocchi è stato pochi secondi al monitor prima di decidere ed indicare il dischetto. Al 36' super gol di Paulo Dybala che approfitta di un bel tocco di tacco di Bernardeschi ed insacca il 2-0, l'ottavo gol del suo campionato.



