La Juventus chiude il primo tempo a Bologna in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Alvaro Morata su delizioso assist di Federico Bernardeschi. Dopo la rete che firmò il raddoppio a Salerno, questi due giocatori stanno iniziando a costituire un'accoppiata vincente in una Juve che sta cercando disperatamente identità e soprattutto concretezza offensiva. Bene così, ma nel secondo tempo bisogna chiuderla!