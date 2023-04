Si è conclusa in questi istanti la prima frazione di gioco tra, con le due squadre che sono andate al riposo sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Emiliani in vantaggio grazie alla rete realizzata da Riccardo Orsolini su calcio di rigore, concesso al VAR che, insoliotamente non è attivo a causa di alcuni problemi tecnici. Si è comunque vista una reazione positiva della squadra allenata da Massimiliano Allegri, che prima con Fagioli, poi conè andata più volte vicina alla rete del pareggio. Bisogna però fare una nota di merito ai primi 45 minuti di Skorupski, che ha letteralmente calato la saracinesca, neutralizzando anche un calcio di rigore ad Arek Milik. Il polacco si è, infatti, rivelato uno dei peggiori nella prima parte di gara, non solo per il penalty mancato, ma anche per lo scarso movimento in zona di attacco. Non deludono invece, sempre sul pezzo e pronti a ravvivare la squadra nei momenti di difficoltà. Così come ci ha messo una bella pezza anche, autore di due parate decisive su Musa Barrow nel finale di primo tempo. Nellaseguente idel primo tempo.