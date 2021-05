6







di Nicolò Vallone

La Juventus chiude a Bologna il primo tempo in vantaggio di tre gol, un risultato che per adesso garantirebbe il quarto posto tanto agognato per la qualificazione alla prossima Champions League. Primi 45 minuti fantastici della squadra di Andrea Pirlo, che non risente minimamente dell'assenza per scelta tecnica di Cristiano Ronaldo e vola sulle ali dei gol di Chiesa, Morata e Rabiot, e di tante belle azioni. Il gioco di Pirlo finalmente si vede ed esalta i suoi interpreti!



Qui di seguito scoprite la nostra consueta gallery dell'intervallo sui promossi e bocciati della Juve: