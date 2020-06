La Juventus riapre il suo cammino in campionato, stasera alle 21.45 a Bologna. Per i bianconeri, quindi, trasferta delicata, specialmente alla luce di un periodo di forma non brillantissimo. Al di là della posizione in classifica, quindi, la partita contro i felsinei sarà importante per ritrovare soprattutto la via del gol, smarrito nelle prime due uscite nel post-coronavirus. Così, i bianconeri faranno senz'altro affidamento su Paulo Dybala, che contro il Bologna ha sempre dimostrato di avere una certa confidenza: infatti, il suo score con i rossoblù e di una rete ogni 107'. Si tratta del record migliore per l'argentino contro una squadra italiana contro cui abbia giocato almeno tre partite (come riporta Juventus.com).