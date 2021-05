Dal sito ufficiale della Juventus: "Adrien Rabiot ha segnato cinque gol in questo campionato, record per lui di marcature in una singola stagione tra Serie A e Ligue 1. Wojciech Szczesny è il primo portiere della Juventus a fornire un assist in un match di Serie A dal 2004/05. La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 sfide di Serie A contro il Bologna: è la sua miglior striscia di successi consecutivi in corso considerando le squadre attualmente nella competizione. La Juventus ha giocato contro il Bologna la gara numero 342 da detentrice del titolo di Serie A, chiudendo la serie più lunga di incontri consecutivi disputati da una squadra che ha vinto il precedente torneo di Serie A."