The last dance. Tutto in 90'. Dopo la vittoria della Coppa Italia, la Juventus si gioca la qualificazione in Champions League con la testa concentrata sul Bologna e l'orecchio a Bergamo per Atalanta-Milan. Perché i bianconeri per conquistare il pass dovranno vincere contro la squadra di Mihajlovic ma anche sperare in un passo falso dei rossoneri. Per centrare l'accesso in Champions Andrea Pirlo sceglie un 4-4-2 facendo fuori dai titolari sia Kulusevski che Dybala. La partita sarà visibile su Dazn.



