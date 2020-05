Il Bologna non ha nessuna intenzione di cedere Riccardoin estate. I rossoblù hanno un accordo verbale con la Juventus, ma per il momento puntano ancora sull'attaccante classe '97, che in questa stagione con Sinisa Mihajlovic sta trovando grande continuità. Gol e assist che hanno attirato anche l'attenzione del Napoli, ma la società fa sapere che Orsolini non si tocca e anche il prossimo anno giocherà nel Bologna.