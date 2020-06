Riccardo Orsolini sarà uno degli osservati speciali della Juve questa sera al Dall'Ara. A febbraio il club bianconero aveva deciso di esercitare l'opzione verbale pattuita con il Bologna un anno fa, quando Orsolini si trasferì a titolo definitivo dalla Juve: 26 milioni di euro per il ritorno in bianconero ma la crisi coronavirus ha cambiato il mondo. Difficile che in estate la Juve confermi un investimento del genere, che sarebbe solo cash, anche perché la stessa cifra (26 milioni) è stata promessa all'Udinese per il ritorno di Mandragora, quello sì già deciso.



FUTURO - Ma non finisce qui. L'accordo tra Juve e Bologna è valido ancora per una stagione (nonostante le smentite di rito del club rossoblu). Nell'estate del 2021 Orsolini può tornare alla Juve per 30 milioni di euro. Questa sera i bianconeri lo osserveranno nuovamente, sperando che non faccia troppi danni ad una Signora che da quella parte sarà un po' rattoppata con uno tra De Sciglio e Danilo che adattato sulla destra per sostituire l'infortunato Alex Sandro (l'ex Milan è favorito). Orsolini scalda i motori. Avrà più di un motivo per riprendere da dove aveva terminato.