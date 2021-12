Con una mossa delle sue, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a stupire tutti e a schierare una coppia inedita a centrocampo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, infatti, in mezzo dovrebbero agiree McKennie. Se il recupero dell'americano era annunciato, la titolarità del brasiliano è una sorpresa: Arthur è al centro di diverse voci di mercato e Allegri non ha creduto molto in lui fin qui. Ma contro il Bologna potrebbe non essere così: la settimana complicata di Locatelli potrebbe aver dato la spinta decisiva. In attacco, invece, accanto a Morata agirà con ogni probabilità Moise Kean.