Una panchina per... tre. Ufficialmente solo Andrea Pirlo è l'allenatore della Juventus, ma quando la tensione sale anche i senatori si fanno sentire da bordocampo. In particolare, Leonardo Bonucci e Gigi Buffon alzano la voce con la retroguardia e incoraggiano costantemente i compagni in campo. Perché si sa, quando conta chi ha fatto la storia della Juve può farsi sentire e sostenere Andrea Pirlo. Specie in una gara così, in una partita come Bologna-Juve, l'ultima e decisiva sfida per la Champions League. Lo riferisce Dazn, raccontando quando succede sulla panchina bianconera.