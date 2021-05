1









La Juventus batte il Bologna 4-0 e si qualifica in Champions League. Un match facile da arbitrare per Paolo Valeri, che però trova il modo di negare un rigore ai bianconeri a risultato ampiamente acquisito...



Qui di seguito tutti gli episodi da moviola di Bologna-Juve:



80' - Annullato giustamente il bellissimo gol di Kulusevski, che era in netto fuorigioco sul tiro di McKennie poi respinto da Skorupski



65' - La Juve si porta in vantaggio anche nel conto dei cartellini gialli: Weston McKennie da dietro cintura Orsolini lanciato sulla trequarti



54' - Proteste della Juve per un rigore negato: Morata gira di destro in area, Soumaoro si oppone col corpo ma di fatto "para" col braccio. Valeri lascia correre, niente intervento Var.



48' - Invece è regolare la posizione di Morata sul lancio di Szczesny, nonostante in un primo momento fosse stato sbandierato fuorigioco! Ci vuole il Var per convalidare il 4-0 juventino 46' - Ci mette solo 15 secondi Rodrigo Palacio a segnare per il Bologna alla palla al centro della ripresa, ma El Trenza è in netto fuorigioco sulla verticalizzazione. Ottima scelta di tempo di Bonucci nel fermarsi e lasciare Palacio in fuorigioco!



45' - Ancora tutti in posizione regolare nell'azione geometricamente splendida del tris juventino



43' - Medel decide di pareggiare il conto dei cartellini gialli, salendo a trattenere ripetutamente Dybala sulla trequarti difensiva della Juve



38' - Il primo ammonito della partita è della Juventus: Alvaro Morata, reo di essere entrato in ritardo in scivolata su Medel dopo che quest'ultimo ha già lanciato il pallone



29' - Buonissimo anche il raddoppio di Morata, che è dietro la linea del pallone sulla scucchiaiata di Dybala



6' - Regolare il gol di Chiesa! Era partita in posizione perfettamente regolare Morata sul lancio a memoria di Danilo