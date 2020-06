2









Il campionato è appena ricominciato, e con esso riecco le polemiche arbitrali. Nel mirino come spesso accade c’è la Juve. Nella sfida di ieri contro col Bologna i bianconeri sono passati in vantaggio grazie a una rete di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, concesso per una trattenuta di Denswil su De Ligt. Un fallo piuttosto netto, che però Sinisa Mihajlovic, allenatore dei felsinei, non ha accettato.





Il tecnico del Bologna, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nel silenzio del Dall’Ara, furioso, al momento della concessione del rigore ha gridato tutta la sua rabbia, facendosi sfuggire una frase molto polemica: “Voglio vedere se su calcio d’angolo a noi danno un rigore così”.



Poi, a fine partita, davanti alle telecamere, ha abbassato i toni, pur tenendo la sua posizione: "In area ci sono sempre le spinte, un episodio poteva capitare anche a noi. Il rigore si poteva dare, non ho problemi. Dovevo aspettare la Juve per avere un arbitro serio. Avrei voluto Rocchi in qualche altra partita…".