La Juve scende in campo a Bologna tra poche ore. Alle 21.45 la squadra di Maurizio Sarri sfida il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Manca poco alla partita ma arrivano le prime indiscrezioni sul match dei bianconeri. Secondo Sky Sport, Miralem Pjanic sarà nuovamente al centro del centrocampo bianconero, completato da Blaise Matuidi e Rodrigo Bentancur. Solo panchina, come anticipato da Sarri, per Aaron Ramsey che ha nelle gambe solo uno spezzone di partita. In difesa De Sciglio è destinato a sostituire Alex Sandro con Danilo sulla destra, De Ligt e Bonucci davanti a Szczesny. Davanti Dybala, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo.