Il Bologna (171) è la quarta squadra in questa Serie A per conclusioni dalla distanza e da questa situazione ha realizzato sette gol, meno solo di Atalanta (otto) e Roma (nove) nella massima serie; dall'altro lato la Juventus in corso e nessuna squadra ha fatto meglio dei bianconeri nella competizione (uno anche la Fiorentina).Solo la Juventus mentre solo la Cremonese (17) e il Lecce (16) hanno incassato più reti del Bologna da fermo (15, come il Torino).Da un lato solo Milan (sette) e Inter (sei) hanno realizzato più gol in contropiede della Juventus (cinque) in questa Serie A, dall'altro il Bologna ha realizzato quattro reti in seguito a un recupero offensivo nel torneo in corso, solo il Napoli e i rossoneri (entrambi cinque) hanno fatto meglio dei felsinei nella competizione.Nel 2023 la Juventus è la terza squadra per xG (24.2) dietro solo a Napoli (24.4) e Inter (29.1) in Serie A, grazie a cui ha realizzato 23 reti; il Bologna invece è una delle tre squadre con la differenza più ampia tra gol segnati e xG attesi (3.8 frutto di 20 centri a fronte di un xG pari a 16.2) insieme ai partenopei (5.6) e all'Atalanta (5.3).Da un lato il Bologna ha realizzato 12 degli ultimi 19 gol in campionato nel corso del secondo tempo, dall'altro la Juventus è una delle due formazioni (insieme al Napoli) ad aver subito meno gol nel corso della seconda frazione di gioco (12) in questa Serie A.Solo l'Udinese (19) ha recuperato più punti del Bologna (15) da situazione di svantaggio in questa Serie A, allo stesso tempo i felsinei sono quelli che ne hanno persi di più una volta andati avanti nel punteggio (22).Solo il Napoli (16) ha realizzato più gol di testa della Juventus (11) in questa Serie