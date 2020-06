Era il 29 novembre 1998, quando Paramatti, Signori e Fontolan schiantarono la Juventus di Lippi al Dall’Ara, per quella che è tutt’ora l’ultima vittoria casalinga del Bologna contro i bianconeri. Questa sera i rossoblù hanno l’ennesima occasione per abbattere il tabù, ma viaggiano ancora una volta contro pronostico: per gli analisti di Stanleybet.it il match è fortemente sbilanciato sul «2», dato a 1,66, malgrado la Juventus nei due recenti impegni di Coppa Italia, semifinale e finale, sia sia mostrata tutt’altro che in palla. Il Bologna, a metà classifica, riporta Agipronews,è alla ricerca degli ultimi punti per dirsi matematicamente in salvo, anche se in questa stagione negli incontri casalinghi non ha brillato, con sole 4 vittorie in 13 partite. Le ultime cinque gare al Dall’Ara si sono risolte in tre pareggi, una vittoria e una sconfitta. Mihajlovic stavolta potrebbe però considerare in maniera positiva anche un nuovo pareggio, offerto a 3,60, mentre per la vittoria si sale fino a 5,55. Difficile prevedere un match con molte reti, considerando che nelle ultime sette partite, fra campionato e coppe, la Juventus ha centrato 6 risultati da Under. Per questo le quote Stanleybet.it si mantengono molto equilibrate, con Under a 1,95 e Over di poco più probabile, a 1,75. Tornando ai precedenti, le ultime otto sfide sono state tutte vinte dalla Juventus. La più sofferta è probabilmente quella del 19 ottobre scorso, all’andata: finì 2-1 con doppio brivido finale, traversa di Santander e miracolo di Buffon su rovesciata dello stesso attaccante paraguaiano. L’ultima vittoria del Bologna è del febbraio 2011, ma fu centrata a Torino. Come detto, al Dall’Ara il colpo rossoblù non riesce da quasi 22 anni.