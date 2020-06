"Hai fischiato bene finora...". Col sorriso, ma non l'ha certo presa bene mister Mihajlovic, che ha dovuto accettare malvolentieri il rigore concesso alla Juventus per il fallo su De Ligt. "Ma com'è rigore, dai... come si fa...", ha continuato a protestare - in toni assolutamente pacifici - il tecnico dei rossoblù nei confronti del direttore di gara, il signor Rocchi. Nulla da fare per Miha, che va sotto 0-1 con gol di Ronaldo: è e rimarrà sempre grande avversario della Juventus, come del resto può dimostrare il suo pedigree di allenatore e giocatore...