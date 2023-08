Costano care alledurante la sfida di domenica sera contro la. Ilha infatti decretato di squalificare per una giornata Simone, collaboratore del tecnico Thiago Motta, "per avere, al 26° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale". Ammenda di, invece, per Marco, "per avere, al termine della gara, all'uscita dal terreno di giuoco, contestato con veemenza l'operato arbitrale, reiterando tale protesta fino all'ingresso dello spogliatoio del Direttore di gara, permanendo per circa due minuti nei pressi della porta".