Giornata trentadue di Serie A: lasi ritrova al Dall'Ara ad affrontare il. I bianconeri continuano a cercare punti fondamentali per restare tra i primi quattro in classifica, provando ad approfittare anche del passo falso di Roma e Milan, fermate dal pari nello scontro diretto dell'Olimpico.Dunque, un solo obiettivo, più di altre volte: servono i tre punti, occorre una vittoria per cambiare le cose. E per scacciare definitivamente la crisi che sta occupando la testa dell'ambiente e in particolare di Massimiliano Allegri.Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Calcio d'inizio alle ore 18.Torna Vlahovic, non ci sarà invece Di Maria. Nella gallery qui in basso, le probabili formazioni del match.