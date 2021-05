La Juventus va in Champions League. Vince 4-1 al Bologna e lo fa con la doppietta di Morata, il gol di Chiesa e quello di Rabiot. Un successo per i bianconeri che vale tantissimo, che vale l'obiettivo minimo di questa stagione. Una gara mai in discussione, vinta largamente e che solo il gol di Orsolini ha sporcato nel punteggio. Ma stasera poco importa.

TUTTI I VOTI: LE PAGELLE NELLA NOSTRA GALLERY.