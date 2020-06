1









Vittoria in trasferta e clean sheet per la Juventus, che risponde con un 2-0 a Bologna a tutte le critiche arrivate dopo la sconfitta ai rigori contro il Napoli in finale di Coppa Italia. Al Dall'Aa è arrivata una prestazione positiva per i bianconeri, con Bernardeschi tra i migliori in campo da esterno destro nel tridente. Follia di Danilo che prende una pesante insufficienza, qualche incertezza per Szczesny che si risente nei voti e buona partita di De Sciglio fino all'infortunio.



Nella nostra gallery tutti i voti dei quotidiani sportivi e non solo