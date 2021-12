A pochi giorni da Natale i bianconeri provano ad accorciare sulle prime quattro della classe che, nonostante il girone d'andata con moltissimi problemi, non sono poi così lontane. La Juve vince con i gol di Morata e Cuadrado nella nebbia di Bologna e supera uno scoglio non semplice sul suo cammino. La strada per risalire è tracciata, passa da una nuova vittoria, anche contro il Cagliari. Intanto, qualche verdetto sui singoli arriva già da questa gara e chissà che non possano essere utili in chiave mercato...