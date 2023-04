Il posticipo serale tra Bologna e Juve si è concluso con il punteggio di 1-1, riconfermando dunque il momento negativo dei bianconeri che, non riescono più a vincere. Primo tempo giocato malissimo dalla squadra di Allegri, la quale si è fatta dominare per i primi 25 minuti di gioco dai padroni di casa, passati in vantaggio grazie alla rete di Orsolini su un calcio di rigore concesso dal VAR. Penalty che verrà poi assegnato anche ai bianconeri, ma che viene clamorosamente fallito da, il quale effettua una conclusione che ha lasciato molto a desiderare. Lo stesso Milik che, nel secondo tempo è rientrato in campo con una determinazione totalmente differente rispetto a quanto si era visto nella prima frazione. E' stata poi la partita di, che in almeno tre occasioni ha tirato fuori i guantoni e ha detto noi agli attaccanti del Bologna, rivelandosi uno dei migliori in campo di tutti e 22 i giocatori in campo. Da evidenziare la prestazione negativa di Nicolò, che ha sbagliato una quantità infinita di palloni, oltre a due gol nella stessa azione, con la grande complicità di Skorupski. Nellaseguente