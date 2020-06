La Juve vuole subito reagire dopo la delusione di Coppa Italia. L'occasione arriva dal campionato, per la precisione dal Dall'Ara di Bologna. I bianconeri ritrovano la Serie A e giocano 27esima giornata contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Calcio d'inizio alle 21.45. i bianconeri di Sarri vogliono rispondere all'Inter, che con la vittoria sulla Sampdoria (nel recupero del 25esimo turno) si è portata a -6 in classifica, e dare un segnale alla Lazio, a -1 e impegnata mercoledì nel big match con l'Atalanta.



Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Soriano, Medel, Svanberg; Orsolini, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.