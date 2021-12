La Juve vince 2-0 a Bologna nella nebbia grazie ai gol di Morata e Cuadrado. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Dal Corriere dello Sport:Dalla Gazzetta dello Sport:Morata 7 - Una di quelle serate con classe e velocità superiori. Non è un 9 d'area, ma un centravanti di profondità che può convivere con una prima punta: crea e segna l'1-0, procura il raddoppio.Kean 5 - Barrow non aiuta Arnautovic ma neanche Kean dà una mano a Morata. Resta largo, fuori dal gioco, sbaglia tanto, come se non trovasse posizione. Il vero Kean non è questo, troppo istintivo e frenetico.