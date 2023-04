La 31esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo traI rossoblù dopo aver fermato sia Inter che Milan al Dall'Ara escono imbattuti anche contro la Juve. Un rigore per parte, con il monitor del Var che non ha funzionato per 60 minuti. Alla fine finisce 1-1. Rivivi la moviola della partita con i principali episodi della gara.Arbitro: Sozza di SeregnoAssistenti: Preti-YoshikawaIV Ufficiale: MinelliVAR: Mazzoleni-Paganessi85' - Giallo per Paredes, entrato da poco.80' - Miretti subisce un fallo al limite dell'area ma niente ammonizione secondo Sozza.55' - Ammonizione per Rabiot, che insegue Posch ma lo ferma commettendo fallo.42' - Brutto intervento di Kyriakopoulos su Cuadrado, secondo giallo per il Bologna.29' - Calcio di rigore per la Juve. Lucumì commette fallo su Milik, inizialmente Sozza aveva fischiato la punizione ma il fallo è sulla linea dell'area. Il Var richiama Sozza e concede il tiro dagli undici metri.27' - Sozza si prende qualche secondo per un possibile controllo del Var dopo un'azione della Juve ma non c'è nulla e il gioco riprende.18' - Punizione dal limite per la Juventus dopo un fallo di Orsolini, nessun cartellino estratto.6' - Orsolini va a terra in area di rigore per un contatto con Danilo. Per Sozza non c'è nulla, poi dopo aver ascoltato il Var, fischia il calcio di rigore. (Rigore assegnato direttamente dalla sala Var per problemi al monitor) 2' - Dopo solo due minuti arriva il primo cartellino giallo per il Bologna, ammonito Posch per il fallo su Alex Sandro a pallone già giocato.