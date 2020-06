1









Qualche polemica dopo la vittoria della Juventus a Bologna nonostante uno 0-2 mai in discussione firmato Ronaldo e Dybala. Qualcuno ha avuto da ridire sul rigore fischiato ai bianconeri e poi trasformato dall'attaccante portoghese. Vediamo cosa dicono le moviole dei giornali sportivi.



Secondo Tuttosport: "Rocchi ricorre al Var per rivedere le immagini di un conatto tra Denswil e De Ligt. Il bianconero è trattenuto in area e l'arbitro assegna il rigore". Rigore, anche per il Corriere dello Sport: "Riesce a commettere due errori in un'unica azione Rocchi, non da lui. E se la tirata di maglia di Denswil ai danni di De Ligt potrebbe avere l'alibi delle difficoltà da vedere (ma Rocchi guarda proprio in quella direzione, in altri tempi non avrebbe avuto dubbi), è clamoroso il fallo fischiato a Rabiot quando è Dijks che gli arriva addosso come un tir (in questo caso dovremmo essere appena fuori area). Torniamo al rigore: con il pallone già in gioco, Denswil tira la maglia a De Ligt, l'olandese non fa moltissimo per rimanere in piedi, rivista al monitor impossibile da non punire". Stessa idea anche per La Gazzetta dello Sport: "corretta la chiamata del Var: Rocchi al monitor vede la trattenuta subìta da De Ligt in area e testimoniata anche dalla maglia tirata. Ok il rigore".