L'ex arbitroai microfoni di Calciomercato.com ha commentato l'arbitraggio di ieri in Bologna Juventus. Le sue parole:- "Stecca abbastanza clamorosa di Sozza. Va bene il discorso del monitor che non funziona e decide il VAR, ma Orsolini dà una spinta ad Alex Sandro che dimostra comunque poco equilibrio. Non importa che abbia tenuto lo stesso metro per tutta la partita, quella è una spinta su Alex Sandro che va sanzionata. E' stata una decisione sbagliata. Giusto specificare una cosa: sul rigore il VAR può intervenire, sul contatto Orsolini-Alex Sandro non ha protocollo per intervenire perché viene lasciata la discrezionalità dell'arbitro".