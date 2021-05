La partita tra Bologna e Juventus chiuderà la stagione di Serie A. Un ultimo turno piuttosto teso, in chiave qualificazione in Champions League. I percorsi di avvicinamento delle due squadre sono diametralmente opposti: questa sera la Juventus si gioca la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. il Bologna, invece, ha concesso un giorno di risposo ai suoi: "La ripresa degli allenamenti in vista di #BFCJuventus di domenica è in programma per domani con una seduta a porte chiuse a Casteldebole."