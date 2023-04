Lasi appresta a scendere in campo contro ilallo stadio Dall'Ara. Per l'occasione l'impianto emiliano va verso il tutto esaurito. Come riferito dai canali ufficiali della società infatti: "Fra biglietti venduti e abbonamenti siamo già oltre le 29000 presenze. Rimangono circa 1000 biglietti quasi esclusivamente nel settore Tribuna".