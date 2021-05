Prosegue in casa Bologna il percorso di avvicinamento alla sfida di domenica sera contro la Juventus. Questo il comunicato della società felsinea riguardo all'allenamento odierno: "A due giorni dalla partita con la Juventus, la squadra è tornata in campo per una seduta tattica con partitella finale. Mattias Svanberg e Federico Santander si sono allenati in parte con i compagni, differenziato per Nicolas Dominguez e Danilo Larangeira."