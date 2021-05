Secondo quanto riportato da Tuttosport, non passerà il futuro di Pirlo dal risultato di Bologna: ma quello della Juventus intera. "Un futuro - si legge - sul quale i circa ottanta milioni di differenza tra giocare la Champions o non giocarla peseranno tanto, condizionando il mercato e dunque anche la competitività nella prossima stagione. E visto che in panchina vuole esserci ancora lui, Pirlo ha un motivo in più per guidare la squadra alla vittoria stasera, dopo esserci riuscito mercoledì in Coppa Italia". Ma quante chance ha di rimanere sulla panchina bianconera? Non tantissime. Però con una vittoria e un piazzamento Champions, chissà...