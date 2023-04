Squadre in campo alle 20.45 al Dall'Ara per tre punti fondamentali, ma squadre che arrivano anche da momenti molto diversi. La Juve sul suo sito ufficiale li racconta così:"La Juventus ha perso le ultime tre partite di campionato e nelle due più recenti non è andata a segno; l’ultima volta che i bianconeri hanno registrato più sconfitte consecutive in Serie A è stata tra marzo e aprile 1962 (sette).La Juventus, inoltre, ha subito tre sconfitte consecutive senza segnare solo quattro volte in Serie A: marzo 1956, aprile 1962, dicembre 1998 e marzo 2011, quest’ultima serie è anche l’ultima volta in cui i bianconeri non hanno segnato per tre gare di fila nella competizione.La Juventus non ha mai pareggiato le ultime 13 trasferte in Serie A, ottenendo sette vittorie e sei sconfitte, tra cui le due più recenti; l’ultima volta che i bianconeri hanno perso tre partite esterne consecutive nella massima serie è stata ad aprile 2010 (quattro in quel caso).La Juventus è l’unica squadra che non ha pareggiato neanche un incontro di Serie A nelle ultime 12 giornate (sette successi e cinque sconfitte per i bianconeri nel periodo).Dopo essere rimasto imbattuto per cinque gare consecutive (2V, 3N), il Bologna ha perso la partita più recente (1-2 contro il Verona) e potrebbe subire due sconfitte consecutive nella massima serie per la prima volta dallo scorso gennaio (contro Roma e Atalanta).Il Bologna non ha ripetuto lo stesso risultato in nessuna delle ultime nove gare casalinghe di Serie A, in cui ha alternato quattro successi, tre pareggi e due sconfitte; nel parziale tuttavia (dalla 15ª giornata di campionato), i rossoblù hanno subito appena cinque reti in casa nella competizione, nessuna squadra ha fatto meglio (cinque anche per Roma e Inter).Il Bologna non ha mai perso nelle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (2V, 2N) mantenendo la porta inviolata in tre di queste (un solo gol subito nel parziale), l’ultima volta che i felsinei sono rimasti imbattutti per più gare interne nella massima serie è stata tra marzo e agosto 2019".