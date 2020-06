Questo è l'intervento Soriano, già ammonito, cui facevo riferimento. Il n°21 del Bologna interviene così su Pjanic al limite dell'area del Bologna a inizio del secondo tempo. Nessun provvedimento disciplinare pic.twitter.com/FAOKiGjJiF — Maurizio Romeo (@Mau_Romeo) June 23, 2020

Ritorna il campionato, riecco le polemiche arbitrali. Non se ne sfugge. Anche ieri, nella netta vittoria per 2-0 contro il, laè stata investita da polemiche più o meno veementi per il rigore non concesso ai felsinei su presunto fallo di De Sciglio su Barrow. Ma a molti è sfuggito un interventi durissimo di, già ammonito, su. Il numero 21 del Bologna interviene col piede a martello sulla caviglia del centrocampista della Juve, al limite della propria area di rigore. In questa occasione l’arbitro non ha preso nessun provvedimento.