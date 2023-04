Dal sito ufficialeLa Juventus è la squadra contro cui Musaha giocato più incontri senza segnare in Serie A: l’attaccante del Bologna ha all’attivo appena un assist in otto confronti contro i bianconeri nella competizione.La Juventus è la squadra contro cui Nicolaha perso più partite in Serie A (11); l’attaccante del Bologna (autore di due gol e un assist contro i bianconeri in 14 sfide) è stato coinvolto in tre marcature nelle ultime tre gare (due centri e un assist) e potrebbe partecipare attivamente a una rete per quattro incontri consecutivi per la prima volta da marzo 2016.Riccardonon ha mai vinto contro la Juventus (1N, 7P), realizzando un solo gol (23 maggio 2021) contro i bianconeri in Serie A; sei delle otto reti dell’esterno in questa Serie A sono arrivate nel 2023, infatti il classe ‘97 è il giocatore italiano che ha realizzato più gol nell’anno solare nel torneo.Stefan Posch ha segnato cinque gol in questo campionato, solo due difensori alla propria stagione d’esordio in Serie A hanno fatto meglio nelle ultime 10 annate (dal 2013/14): Theo Hernández (sei reti nel 2019/20) e Achraf Hakimi (sette nel 2020/21).Lewis Ferguson (quattro) è vicino a diventare il 3° giocatore scozzese per numero di gol in Serie A (Aaron Hickey lo precede con cinque marcature).