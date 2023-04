La Juve questa sera alle 20.45 affronta il Bologna. Ecco i numeri e i precedenti raccontati dal sito ufficiale bianconero:"La Juventus è imbattuta da 21 partite contro il Bologna in Serie A (17V, 4N), è la striscia aperta più lunga senza sconfitta dei bianconeri contro squadre attualmente in Serie A.Il Bologna ha un bilancio 79 sconfitte e 49 pareggi contro la Juventus in Serie A (a fronte di 23 successi), entrambi record negativi nella competizione per i rossoblù contro una singola avversaria.Inoltre la Juventus ha realizzato 233 gol contro il Bologna in Serie A, solo Inter (238) e Milan (240) hanno segnato più reti contro i rossoblu nella massima serie.Il Bologna è la squadra che la Juventus con Massimiliano Allegri in panchina ha incontrato più volte in Serie A senza mai perdere: nove vittorie e due pareggi per un punteggio complessivo di 23-4.La Juventus ha mantenuto 61 volte la porta inviolata contro il Bologna in Serie A, solo contro l’Inter i bianconeri hanno registrato più clean sheet nel torneo (64)".