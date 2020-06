Ha vinto la Juve. E l'ha fatto nettamente in casa del Bologna. Festeggiano i bianconeri, tutti. Lo fa anche Miralem Pjanic, che si distacca dal gruppo per la bellezza del messaggio. "Anche in classifica manteniamo le distanze", il testo accompagnato da una foto del bosniaco con Dybala e Cristiano Ronaldo, autori dei due gol decisivi della gara del Dall'Ara. Insomma, i festeggiamenti - sempre pacati e con il giusto distanziamento - iniziano ad arrivare: la vittoria di Bologna è un sospiro di sollievo. E merita di essere raccontata sui social dei giocatori...



Tutti i messaggi dei bianconeri sui social