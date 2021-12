Non ce la fa, c'è invece, così come Kulusevski. Tutto pronto per Bologna-Juventus, con i bianconeri partiti in direzione Emilia-Romagna. Al Dall'Ara, Allegri avrà ancora a disposizione Soulé tra gli attaccanti, oltre a De Winter. Ecco l'elenco completo.: Szczesny, Pinsoglio, Perin.: De Sciglio, De Ligt, Cuadrado, Alex SAndro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter.: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.: Morata, Kean, Kaio Jorge, Soulé.