Dal sito ufficiale della Juventus: "Sono molti i precedenti di Bologna-Juventus che sorridono alla Signora. A partire dall'ultimo, uno 0-2 ottenuto interamente nel primo tempo per effetto delle reti di Cristiano Ronaldo su rigore e di Paulo Dybala. L'abbraccio di gruppo di quella serata è particolarmente importante perché questa è stata la gara che ha segnato il ritorno del campionato dopo gli oltre tre mesi di sosta per il lockdown del 2020. 2018-19 PAULO DYBALA - Una rete da opportunista, non propriamente nel suo stile: è quella che Dybala realizza in un Bologna-Juventus non bello, ma fondamentale per “curare” una squadra reduce dalla sconfitta di Madrid con l'Atletico e che ha urgente bisogno dei 3 punti per ritrovare la strada. Paulo si fa trovare pronto su una corta respinta della difesa rossoblu e piazza bene il pallone, spiazzando Skorupski. 2017-18 BLAISE MATUIDI - La felicità di Matuidi, contagiosa nella sua originale esultanza, non è tanto per l'importanza del suo gol ai fini del risultato, visto che la Juve conduce sul Bologna già 2-0 e lui non fa altro che approfondire il divario. A contare di più è che per Blaise questa è la prima rete realizzata nel campionato italiano, merita di essere accompagnata da un grande sorriso. 2016-17 MOISE KEAN - Anche questa è un'immagine decisamente importante per l'autore del gol più che per il peso nella partita. La deviazione sottoporta di Kean determina la conquista degli ultimi 3 punti in campionato, ma lo scudetto è già stato conquistato precedentemente, la vittoria non ha un peso rilevante sulla classifica. Ce l'ha, invece, e non di poco per Moise, il primo ragazzo del 2000 a scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori dei principali campionati europei. É evidente quanto i compagni che vanno a festeggiarlo siano un po' stupiti e contemporaneamente consci che si sta vivendo un momento speciale. 2012-13 CLAUDIO MARCHISIO - Tutta la soddisfazione di Marchisio per la rete dello 0-2 che poco prima della mezzora del secondo tempo chiude la partita. Il successo di Bologna arriva esattamente dopo la famosa rete di Giaccherini con il Catania e non fa altro che ribadire - con ancora più forza - quanto il campionato ormai sia in mano alla Signora. 2004-05 PAVEL NEDVED - L'immagine dice tutto su come si calcia perfettamente una punizione. E quella di Nedved regala alla Juventus 3 punti con un tiro imparabile a 4 minuti dal termine. Non è l'unico gol realizzato da Pavel al Dall'Ara: 4 anni dopo andrà anche oltre, mettendo a segno una doppietta."